DGAP-Media / 2019-12-03 / 12:09 *Pressemitteilung* *München, den 3. Dezember 2019: Bernd Wendeln wird neuer COO* Das Münchner Medienunternehmen Your Family Entertainment AG verstärkt sein Führungsteam durch Bernd Wendeln, der als Chief Operating Officer (COO) das operative Geschäft sowie die Bereiche Personal und IT verantwortet. Es ist zudem vereinbart, dass Bernd Wendeln in 2020 zusätzlich in den Vorstand für die genannten Bereiche des Unternehmens bestellt wird. Michael Huber verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) die Themen Finanzen und Investor Relations. Bernd Wendeln verfügt über langjährige Erfahrung im Mediengeschäft und war vormals bei der Tele München Gruppe (jetzt Leonine Holding) und der ProSiebenSat.1-Gruppe in den Bereichen Strategie, M&A und Business Development tätig. Bei der Tele München Gruppe entwickelte und führte Bernd Wendeln u.a. den ersten VOD-Channel "Filmtastic" und die Expansion in neue Geschäftsbereiche. Bei der ProSiebenSat.1-Gruppe war Bernd Wendeln in allen Segmenten (TV, Produktion und VOD) der Gruppe in strategischen und M&A-Projekten tätig. Vor seiner Zeit im Mediengeschäft war Herr Wendeln im Private Equity-Bereich beschäftigt. Seine Kenntnis des digitalen / linearen Medien-Markts sowie des Lizenzgeschäfts sind für die Your Family Entertainment AG von strategischer Bedeutung. Daneben wird Bernd Wendeln seine Expertise im Bereich strategischer Partnerschaften mit einbringen. Dr. Stefan Piëch, Vorstand der Your Family Entertainment AG: "Mit Bernd Wendeln verstärkt die Your Family Entertainment AG ihr Führungsteam mit einem erfahrenen Manager, der in führenden Familienunternehmen und Konzernen der Medienbranche erfolgreich komplexe Projekte umgesetzt hat. Mit ihm werden wir das digitale und auch das internationale Geschäft auf ein neues Niveau heben." *Über Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG mit Sitz in München (kurz: YFE) hat eine langjährige Expertise im TV-Markt. YFE ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmstock gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Das Unternehmen war Gründungsgesellschafter des ersten deutschen Privatsenders Sat.1 im Jahre 1984, hat zum Aufbau des Kinder-Vormittagsprogramms bei Super RTL beigetragen und ist Gründungsmitglied des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT). Seit 2007 betreibt die YFE erfolgreich preisgekrönte Pay-TV-Sender, die im Dezember 2014 in "Fix&Foxi" umbenannt wurden und sich weltweit etabliert haben. Die Sender sind sowohl in der DACH-Region wie auch in Afrika dem Nahen Osten und Amerika verfügbar. Der im September 2012 in Betrieb genommene Free-TV Sender "RiC" ist in der DACH-Region frei empfangbar. Darüber hinaus betreibt die YFE über 20 Mobil-TV-Sender auf der TV-Plattform von Hutchison 3. Geleitet wird YFE durch den Vorstand Dr. Stefan Piëch, Michael Huber CFO und Bernd Wendeln COO (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV). Kontakt: Your Family Entertainment AG Michael Huber Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91 EMail: michael.huber@yfe.tv www.yfe.tv www.fixundfoxi.tv www.rictv.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2019-12-03 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yf-e.com ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 926803 Ende der Mitteilung DGAP-Media 926803 2019-12-03

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 06:09 ET (11:09 GMT)