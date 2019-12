Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unicredit angesichts eines forcierten Sparkurses auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Das Maßnahmenpaket beinhalte auf den ersten Blick keine großen Überraschungen, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das Jahr 2020 bleibe hinter den Erwartungen zurück, auf der Kapitalseite werde die italienische Großbank aber flexibler. Die Aktie mache auf ihn einen teuren Eindruck./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-12-03/12:52

ISIN: IT0005239360