Mumm kompakt: Uneinigkeit am Konjunkturhorizont

Am Montag lautete das Fazit diverser globaler Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe: unentschieden zwischen Konjunkturoptimisten und Pessimisten. Zwar übertrafen die Werte für die Eurozone, Deutschland, Frankreich und USA jeweils die Erwartungen und lagen höher als im Vormonat, doch deuteten sie - bis auf Frankreich - alle auf eine weiter sinkende Industrieproduktion hin.

In China überzeugte zwar der entsprechende HSBC-Einkaufsmanagerindex, allerdings wurde die positive Stimmung durch einen mit nur 48,1 Punkten deutlich unter den Erwartungen liegenden ISM-Einkaufsmanagerindex in den USA getrübt. Im Zuge dessen fielen die europäischen Aktienmärkte deutlich ins Minus. Die wahrscheinliche Verschiebung des Handelsdeals zwischen China und den USA auf das kommende Jahr baute diesen noch aus. Die erhoffte konjunkturelle Bodenbildung bleibt also noch unsicher.

