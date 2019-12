Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PORR (ISIN AT0000609607/ WKN 850185) hat sich einen neuen Großauftrag im 20. Wiener Gemeindebezirk gesichert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Am 18. November wurde gemeinsam mit dem Bauträger der PREMIUM Immobilien AG der Generalunternehmer-Vertrag für das Projekt am Handelskai unterzeichnet. Direkt neben dem Wiener Millennium Tower entsteht auf dem rund 7.600 m² großen Gelände bis Jänner 2022 das prestigeträchtige Großprojekt mit Wohn-, Geschäfts- und Büroräumlichkeiten. Für die Architektur zeichnet das renommierte Büro Gerner Gerner Plus verantwortlich. ...

