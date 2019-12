Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Kapitalmarktumfeld bleibt aussichtsreich, Jens Wilhelm, im Vorstand von Union Investment zuständig für das Portfoliomanagement, sieht für das Börsenjahr 2020 gute Startbedingungen."Geopolitische Risikofaktoren wie Handelsstreit und Brexit sollten sich beruhigen", meine er. "Die Geldpolitik bleibt locker, verliert aber an Wirkung. Für die Börsen kommt es 2020 damit stark auf die Konjunktur an." Wilhelm erwarte zwar ein langsameres Wachstum als in den Vorjahren, rechne aber nicht mit einer Rezession. "Es spricht viel für chancenorientierte Anlagen", folgere er. ...

