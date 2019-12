Die Summiq AG (ISIN: DE000A2YPH73) befindet sich derzeit in der Zeichnungsphase, man will am 11.12.2019 im m:access der Münchener Börse sein Debüt geben. Die Angebotsfrist begann am 25. November 2019. Das Angebot umfasst 7,5 bis 10 Millionen neu ausgegebene, auf den Namen lautende Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung, mit dem Ziel eines Bruttoemissionserlöses von insgesamt 75 bis 100 Mio. EUR. Zudem ist die Notierung von 50.000 bestehenden Aktien der bisherigen Gesellschafterin Green City AG geplant. Nach Abschluss des Börsengangs wird Green City voraussichtlich weniger als 1 % des Grundkapitals ...

