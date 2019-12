Gestützt von Unterbewertungen vieler Aktien, intaktem Gewinnwachstum der Unternehmen und der günstigen ökonomischen Verflechtung mit CEE billigen die Erste-Group-Analysten dem Wiener Börse-Leitindex ATX bis Ende 2020 einen 10-prozentigen Anstieg zu. Die technischen Indikatoren würden klare Kaufsignale geben, hieß es am Dienstag. An Aktien führe in dem Negativ- bzw. Nullzinsumfeld kein Weg vorbei.Bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...