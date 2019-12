Berlin (ots) - Die Stiftung für das behinderte Kind hat im Rahmen des 29. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin (https://www.dgpm-kongress.de) wieder den Medienpreis "Prävention in der Schwangerschaft" verliehen. Dieser Preis wird jährlich ausgeschrieben, um eine hochwertige informative und breitenwirksame Medienarbeit zum Thema "Prävention in der Schwangerschaft" zu unterstützen und zu fördern.Die Jury hatte auch 2019 wieder die schwere Aufgabe, unter zahlreichen hochwertigen Bewerbungen auszuwählen, und hat sich erst nach mehreren Entscheidungsrunden dafür entschieden, den Preis zu teilen und drei Beiträge zu prämieren, die das Thema von sehr unterschiedlichen Standpunkten aus beleuchten:- "Uma und wir" von Tabea Hosche, ausgestrahlt im WDR, ist einsehr persönlicher, sensibler Film, der ohne Beschönigung zeigt,wie normal einerseits das Leben einer Familie mit einembehinderten Kind ist, wie sehr aber andererseits Ängste denAlltag belasten.- "Nehmen wir dieses Kind?" von Mareice Kaiser, erschienen inCHRISMON, stellt die Frage, ob unsere Gesellschaft wirklichbereit ist, behinderte Menschen zu akzeptieren und zuintegrieren, und ob es deshalb für werdende Eltern so schwerist, sich für ein "behindertes" Kind zu entscheiden.- "Gefahr in der Schwangerschaft" von Florian Schumann, erschienenin "DIE ZEIT spricht ein wichtiges Thema an, das aber seit derContergan-Katastrophe Anfang der 1960er Jahre zu wenigdiskutiert wird: Was ist mit Schwangeren, die auf Medikamenteangewiesen sind? Die Stiftung hat den Medienpreis "Prävention in der Schwangerschaft" 2019 bereits zum 9. Mal für Beiträge in Print-, Online-, TV- oder Hörfunkmedien, die die Vermeidung, Früherkennung und Verminderung möglicher gesundheitlicher Schäden des ungeborenen Kindes (und der Mutter) in der Schwangerschaft thematisieren, ausgeschrieben und verliehen. Auch im kommenden Jahr wird diese Tradition fortgesetzt. Die Ausschreibung für den Medienpreis 2020 finden Sie in Kürze unter http://ots.de/JkCZz9 - die Einreichungsfrist endet am 29. Februar 2020.Weitere Informationen zum Medienpreis erhalten Sie in unserem Pressebüro.Die Stiftung für das behinderte Kind fördert Früherkennung, Vorsorge und Frührehabilitation von Behinderungen im Kindesalter. Die Einführung der allgemeinen Vorsorgeuntersuchungen und der Ausbau genetischer Beratungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland zählen zu den Erfolgen ihrer Arbeit.Weitere Informationen über die Stiftung sind zu finden unter www.stiftung-behindertes-kind.dePressekontakt:PressebüroStephanie Ralle-ZentgrafStiftung für das behinderte KindKederbacherstraße 12D-81377 MünchenFon: +49 (0)160 / 99 56 08 08Email: communication@ralle-zentgraf.deInternet: www.stiftung-behindertes-kind.deOriginal-Content von: Stiftung für das behinderte Kind, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78997/4457449