Die Zeitschrift Connect hat erneut die Netzqualität der großen Mobilfunkbetreiber getestet. Telekom bleibt Sieger, Vodafone stagniert und O2 zeigt die stärkste Verbesserung. Zum neunten Mal in Folge holt sich die Telekom im deutschen Mobilfunknetz den Gesamtsieg. Dabei verbesserte sie zwar leicht die Qualität der Sprachverbindungen, blieb aber in der wichtigen Datendisziplin eher auf Vorjahresniveau. Der Sieg resultiert demnach nicht vorwiegend aus eigenen Leistungen, sondern der relativen Schwäche der Mitbewerber. Mobilfunknetze in Deutschland nähern sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...