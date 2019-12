Die Aktien des Flugzeugbauers Airbus sind am Dienstag besonders stark von Zollsorgen belastet worden. Mit einem Abschlag von 2,3 Prozent erreichten sie in einem vom Handelsstreit gebremsten Marktumfeld ein Tief seit Ende Oktober. Die Papiere des MDax-Konzerns waren sowohl im französischen Cac 40 als auch im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx das Schlusslicht.

Als Auslöser für den Kursrutsch galt, dass die USA im Konflikt um verbotene Staatshilfen noch höhere Vergeltungszölle auf EU-Produkte erwägen als ohnehin schon geplant. Die Amerikaner begründeten die am Vortag vom US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer bekanntgegebene Überlegung mit einem Befund der Welthandelsorganisation WTO, dass Airbus weiterhin unzulässige Subventionen von EU-Ländern erhalte. Weitere Informationen dazu will Lighthizer noch in dieser Woche veröffentlichen./tih/jha/

