Die Republik Österreich will via Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) am 10. Dezember rund 460 Mio. Euro am Kapitalmarkt aufnehmen. Aufgestockt wird die Bundesanleihe 2019-2029/1 mit einem Kupon von 0,5 Prozent, teilte die OeBFA auf ihrer Website mit. Bei der letzten Aufstockung dieser Staatsanleihe im November lag die akzeptierte Durchschnittsrendite bei minus 0,116 Prozent.Anleger bezahlen mit Negativzinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...