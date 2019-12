Original-Research: DEAG Deutsche Entertainment AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu DEAG Deutsche Entertainment AG Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment AG ISIN: DE000A0Z23G6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.12.2019 Kursziel: 6,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann DEAG nach guten Q3-Zahlen den Jahreszielen deutlich näher DEAG hat Ende letzter Woche 9M-Zahlen veröffentlicht und vor dem Hintergrund der erfreulichen operativen Entwicklung in Q3 auch die Jahresziele bestätigt. Umsatzwachstum von rund 70% yoy: Bereits im Rahmen der H1-Zahlen hatte DEAG aufgrund von Umsatzverschiebungen durch einzelne Großveranstaltungen (u.a. Ed Sheeran, Böhse Onkelz) für das dritte Quartal ein Umsatzniveau von 55 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Diese Prognose konnte das Unternehmen mit Erlösen i.H.v. 59,2 Mio. Euro (+69,7% yoy) nun sogar noch leicht übertreffen. Wenngleich DEAG einen 9M-Umsatz unter Vorjahrsniveau ausweist (-19,5% yoy), erwartet das Management aufgrund der aktuell hohen Veranstaltungsdichte sowie intensiver Vorverkäufe ein starkes Jahresschlussquartal. Deutliche Margenverbesserung setzt sich fort: Das EBITDA verbesserte sich in Q3 signifikant von 0,9 Mio. Euro auf 4,9 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies u.E. auf die zunehmende Fokussierung auf margenstärkere Events sowie den steigenden Anteil an Tickets, die über die eigene Ticketing-Plattform MyTicket verkauft werden. Darüber hinaus dürfte DEAG durch die seit Anfang Q3 laufende Zusammenarbeit mit SecuTix die Kostenbasis der Plattform nachhaltig reduziert haben. Da einige Events neuer Beteiligungen einen erfolgreichen Verlauf zeigten, die vorhandenen steuerlichen Verlustvorträge im Konsolidierungskreis aber teilweise nicht verrechenbar sind, ist der Steueraufwand in Q3 deutlich gestiegen (1,4 Mio. Euro vs. 0,1 Mio. im Vj.). Das Periodenergebnis vor Anteilen Dritter verbesserte sich dennoch von -0,6 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 1,0 Mio. Euro spürbar. Durch die gute Entwicklung einiger Mehrheitsbeteiligungen haben sich jedoch auch die Anteile Dritter signifikant erhöht (2,2 Mio. Euro vs. 0,2 Mio. Euro im Vj.). Das Periodenergebnis nach Minderheiten liegt daher mit -1,2 Mio. Euro unter Vorjahr (-0,8 Mio. Euro). Auf der anderen Seite wirken die geringer als von uns antizipierten Investitionsauszahlungen (-6,2 Mio. Euro vs. MONe -10,7 Mio. Euro) positiv auf den Cashflow. Unser Bewertungsmodell haben wir aufgrund der etwas veränderten Konzernstruktur für 2019 ff. überarbeitet. Vielversprechende Veranstaltungspipeline im wichtigen Jahresschlussquartal: Der Vorstand hat die Jahresziele (??zUmsatz und EBITDA moderat über Vorjahr") bestätigt. Für Q4 impliziert dies erneut ein starkes Umsatzwachstum von rund 70% yoy. Zahlreiche Shows (u.a. Disney on Ice oder die Dieter Bohlen Tournee) dürften sich hinsichtlich der Erlösentwicklung in Q4 positiv bemerkbar machen. Darüber hinaus wird DEAG bspw. mit dem margenstarken Eventformat ??zChristmas Garden" im laufenden Jahr an 6 Standorten (2018: 3) präsent sein. Da ein Großteil der Christmas Garden-Tickets sowie u.E. auch ein steigender Teil der Konzertkarten über die eigene Ticketing-Plattform MyTicket vertrieben wird, sollte auch das Profitabilitätsniveau in Q4 stark ausfallen. Dennoch erschienen uns insbesondere unsere bisherigen Topline-Erwartungen etwas zu hoch gegriffen. Fazit: Die guten Q3-Zahlen verdeutlichen in Kombination mit der hohen Veranstaltungsdichte in Q4 u.E., dass DEAG auch im Jahresschlussquartal operative Fortschritte erzielen dürfte. 