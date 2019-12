Die Fehler im Testament fangen schon damit an, dass sich die Person dahinter eigentlich für unsterblich hält. Anwalt Frank Hannes erklärt, welche Formfehler im Testament fatal sind und wo es verwahrt werden sollte.

WirtschaftsWoche: Herr Hannes, was beobachten Sie am häufigsten bei Mandanten, die mit Ihnen die Vererbung ihres Unternehmens und ihres Vermögens planen?Frank Hannes: Die meisten machen sich zwar Gedanken über ihr Testament. Sie gehen aber davon aus, dass sie noch etliche Jahre leben. Dass sie frühestens in 20 Jahren sterben. Viele blenden aus, wie schnell alles zu Ende sein kann. Ich frage meine Mandanten dann: "Und was, wenn Sie morgen vor einen Baum fahren, wie würden Sie heute Ihr Vermögen verteilen?" Dann kommen sie erst mal ins Grübeln.

Warum machen sie denn schon ihr Testament, wenn sie davon ausgehen, noch Jahrzehnte zu leben?Die meisten wollen sicherstellen, dass ihre Partner und Kinder versorgt sind, dann wollen sie Steuern sparen und vermeiden, dass sich die Erben später streiten.

Und, klappt das?Längst nicht immer. Ein grober Fehler: keinem zu erzählen, wo das Testament liegt. Manch einer verwahrt es sicher im Safe, nur leider hat oft niemand außer dem Verstorbenen einen Schlüssel oder kennt die Zahlenkombination. Das ist umso tragischer, wenn der Verstorbene im Testament bereits verfügt hat, wo er eines Tages beerdigt werden will. Bis der Safe geöffnet ist, ist es zu spät, um seine Wünsche noch zu erfüllen. Dann liegt er womöglich schon im Familiengrab, obwohl er vielleicht verbrannt werden wollte, um seine Asche auf hoher See zu verstreuen. Besser ist es, wenigstens Kopien vom Testament zu machen.

Vielleicht auch um zu vermeiden, dass jemand ein Testament vernichtet, das ihn schlechter stellt als ein früheres?Das wäre ein Fall für den Staatsanwalt. Schlimmstenfalls riskiert der Täter nicht nur eine Geldstrafe, sondern bei einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Gefängnis. Ich glaube, dass solche Taten vorkommen. Ich selbst habe aber noch keinen nachgewiesenen Fall miterlebt. Den Verdacht höre ich tatsächlich öfter, aber meist bleibt es dann bei Spekulationen wie "Der Vater wollte doch immer ..."Und wenn plötzlich weitere Varianten auftauchen?Ich empfehle, das Testament beim örtlichen Amtsgericht zu hinterlegen. Die Erben können dort im Todesfall nachfragen. Auch Fälschungen oder überholte Fassungen lassen sich so erkennen. Grundsätzlich ist immer die jüngste Fassung die gültige. Aber nur, soweit sie der älteren widerspricht. Das ist manchmal schwer festzustellen. Mein Rat: Regeln Sie in der neuesten Version alles, und schreiben Sie ausdrücklich hinein: "Ich widerrufe hiermit alle von mir bisher errichteten Verfügungen von Todes wegen." Und vernichten Sie direkt alle alten Fassungen! Es sorgt nur für Verdruss, wenn ein Kind rätselt, warum es plötzlich nicht mehr das Elternhaus erben soll, was aber jahrelang so vorgesehen war. Dann zermartert es sich den Kopf, ob der Vater ihm zu Unrecht etwas unterstellt oder ob ein Geschwisterteil dazwischengefunkt und ihn beeinflusst hat. Denn die Beeinflussbarkeit nimmt tatsächlich mit dem Alter zu.

Haben Sie schon mal formelle Fehler erlebt, die dazu führten, dass das Gegenteil von dem eintrat, was der Verstorbene eigentlich wollte?Oh ja. In einem Fall hatte jemand seinen letzten Willen mit "Testament" überschrieben, den ganzen Text mit Hand verfasst, aber keine Unterschrift darunter gesetzt. Der Mann hatte keine Kinder und wollte für einen zweistelligen Millionenbetrag eine gemeinnützige Stiftung zur Forschung einrichten. Die Folge war, dass seine Nichten und Neffen alles erbten, aber zu denen hatte er nie eine Verbindung gehabt und wollte sie auch nicht begünstigen.

Ohne Unterschrift ist ein Testament also ungültig?Ja - und am besten schreibt man auch den Ort und das Datum hinein, das vermeidet Unsicherheiten. Schwammige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...