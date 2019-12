FRANKFURT (Dow Jones)--Die im Bereich Wirkstoffforschung und -entwicklung tätige Evotec hat sich im Zuge einer Finanzierungsrunde gemeinsam mit Investoren wie Life Sciences Innovation Fund und Topspin Fund an der Cemaltix Inc beteiligt. Zudem baut sie ihre Partnerschaft mit der New Yorker Gesellschaft aus, wie die im MDAX und TecDAX notierte Evotec SE mitteilte. Sie machte weder zum Umfang der Finanzbeteiligung noch zu den finanziellen Details der Zusammenarbeit Angaben.

Celmatix ist ein in der Präzisionsmedizin tätiges Unternehmen, das die Bereiche Reproduktionsmedizin und Fruchtbarkeit an der Schnittstelle von Big Data und Genomik voranbringt, wie Evotec schreibt. Mit dem Geld aus der Finanzierungsrunde wolle sie die therapeutischen Initiativen noch breiter ausbauen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 08:20 ET (13:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.