Der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V. hat 650 Umzugsunternehmen mit dem AMÖ-Zertifikat 2020 ausgezeichnet. Verbraucher haben damit die Sicherheit einer qualitativ hochwertigen Umzugsdienstleistung.Wer beim Umzug auf Nummer sicher gehen möchten, achtet bei der Wahl des Umzugsunternehmens auf eine besondere Auszeichnung: das AMÖ-Zertifikat. Dazu rät der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V., der damit ausschließlich solche Umzugsunternehmen auszeichnet, die dem Verband angehören und sich zur Transparenz und umfassend hohen Qualität ihrer Dienstleistungen verpflichtet haben. Das AMÖ-Zertifikat leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Verbraucherschutz: Umziehende, die einen von aktuell 650 ausgezeichneten AMÖ-Fachbetrieben wählen, können das Risiko vermeiden, auf unseriöse Anbieter oder Umzugsbetrüger hereinzufallen.Sicherheit sorgt für VertrauenDie ausgezeichneten Umzugsunternehmen verpflichten sich, gründlich und umfassend zu beraten, und erstellen übersichtliche Angebote und Rechnungen. Sie garantieren, als Umzugsberater, Transportleiter und Packer nur Fachleute mit geeigneter und sicherer Technik sowie umweltverträglichen Verpackungsmaterialien einzusetzen. Und sollte es bei einem Umzug zu Meinungsverschiedenheiten kommen, haben Verbraucher im Bundesverband einen Ansprechpartner: Alle mit dem AMÖ-Zertifikat ausgezeichneten Umzugsunternehmen haben sich freiwillig verpflichtet, an einem Einigungsverfahren mitzuwirken und dem Spruch der Einigungsstelle der AMÖ zu folgen. Das Zertifikat ist immer nur für ein Jahr gültig - aktuell für das Jahr 2020. Die unabhängige Qualitätskontrolle erfolgt durch die SVG Zertifizierungsdienst GmbH aus Frankfurt/Main.Kostenlose Anfrage auf www.umzug.orgVerbraucher finden den Umzugsprofi ihres Vertrauens auf der kostenfreien Umzugsplattform www.umzug.org. Verbraucher können hier nicht nur gewiss sein, dass ihre Schätzchen in guten Händen sind. Auch ihre Daten, die sie bei der Angebotsanfrage eingeben, sind sicher: Anders als bei manchen anderen Umzugsseiten werden die wenigen einzugebenden Daten nur an die Umzugsunternehmen übermittelt, die die Verbraucher selbst ausgewählt haben.