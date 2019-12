Original-Research: publity AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu publity AG Unternehmen: publity AG ISIN: DE0006972508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 03.12.2019 Kursziel: 55 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 05.06.2019 Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu publity AG (ISIN: DE0006972508) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 44,00 auf EUR 55,00. Zusammenfassung: Die H2-Schlagzeilen konzentrierten sich auf den Ausbau des Vermietergeschäfts, das nun über die PREOS Real Estate AG abgewickelt wird. publity ist nunmehr zu 93% am gewerblichen Immobilienvermieter beteiligt. PREOS startete in diesem Jahr eine aggressive Wachstumsstrategie und ist auf dem besten Weg, bis Ende 2019 ein Portfolio an deutschen Büroimmobilien von über EUR 0,7 Mrd. zu besitzen. Darüber hinaus hat publity kürzlich einen deutlichen Anstieg der AuM (Assets under Management) angekündigt, die bis zum Jahresende 2020 voraussichtlich EUR 7 Mrd. erreichen wird (jetzt: EUR 5,5 Mrd.). Wir haben unsere Prognosen angepasst, um die Ausweitung des Vermietergeschäfts und die Erhöhung der AuM-Gebühren widerzuspiegeln. Unser Kursziel steigt auf EUR 55 (zuvor: EUR 44), und wir stufen die Aktie auf Kaufen hoch (zuvor: Hinzufügen). First Berlin Equity Research has published a research update on publity AG (ISIN: DE0006972508). Analyst Ellis Acklin upgraded the stock to BUY and increased the price target from EUR 44.00 to EUR 55.00. Abstract: H2 headlines were focused on the ramp-up of publity's landlord operations, which now run through PREOS Real Estate AG. publity now holds a 93% stake in the commercial landlord. PREOS kicked off an aggressive growth strategy this year and is on track to control >EUR 0.7bn in German office properties by YE19. Plus, publity recently announced a significant boost in AuM (assets under management), which are expected to reach EUR 7bn by YE20 (now: EUR 5.5bn). We have adjusted our forecasts to reflect the expansion of landlord operations and the increase in AuM fees. Our price target moves to EUR 55 (old: EUR 44), and we upgrade the stock to Buy (old: Add). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19561.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

