Der Minensektor ist derzeit wieder deutlich in Bewegung gekommen. Die Glocken läuteten das erste Mal, als Ende 2015 das Zyklustief bei Gold und Silber erreicht wurde und die Minenaktien in den darauffolgenden Monaten zu einer fulminanten Rallye ansetzen. Die geweckten Begehrlichkeiten realisierten sich in den Übernahmen der letzten Monate, wie Barrick Gold (CA0679011084) und Randgold oder Goldcorps Übernahme durch Newmont (US6516391066) zeigen. Denn wie will man sinkende Reserven sonst ersetzen? Parallel dazu wurden Zukäufe in andere Metalle geprüft, bei denen die eigenen Fördermetalle als Nebenprodukt anfielen. Dies betrifft für Silber Blei und Zink und bei Gold Kupfer.

