Aktien von Stadler Rail (WKN: A2ACPS) sind bei Anlegern gefragt: Seit dem IPO im April haussierte der Zugwaggon-Hersteller an der Schweizer Börse vom Emissionspreis bei 38 Franken (CHF) bis auf exakt 50,00 CHF am 27. November.

Der Chef der Schweizer Börse SIX, Jos Dijsselhof, wurde zum IPO am 12. April mit folgenden Worten zitiert:

Wir sind überzeugt, dass die Kotierung weitere, erfolgreiche Kapitel in der zukünftigen Unternehmensgeschichte unterstützen wird.

Stadler Rail ist auf Expansionskurs

Ob Straßenbahnen in Bern oder Augsburg, Eisenbahnen des Typs "Flirt" in Aserbaidschan oder wasserstoffbetriebene Züge in den USA, Stadler Rail hat ein breites Produktspektrum.

Der europäische Markt ist dank dem ausgedehnten Schienennetz der wohl attraktivste Markt für das Thurgauer Unternehmen. In Europa kommt Stadler Rail auf einen Marktanteil von 15%, in den USA auf einen Bruchteil dessen. In Europa profitiert der Konzern aktuell von einer besonders hohen Nachfrage nach Zügen.

Durch ein Joint-Venture mit dem ansässigen Schienenfahrzeug-Hersteller PT INKA arbeitet Stadler aktuell am Markteintritt in Indonesien. Der Schweizer Konzern bezeichnet den Schritt als "strategisch wichtig", um im südostasiatischen Raum Fuß zu fassen. Auch die neue S-Bahn-Generation ...

