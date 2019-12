Die Schweiz ist das Paradeland der Medizintechnik; seit Kurzem auch auf dem Gebiet der Gelenkimplantate. Medacta ging im Frühjahr an die Börse zu 96 CHF. Daraus wurden zunächst rd. 20 % Verlust bis etwa 76 €. Jetzt passt es!



Medacta setzt im kommenden Jahr 350 Mill. CHF um. Der Umsatz wächst kontinuierlich um 15 bis 17 % p. a. Das gilt als sicher, dem folgt auch der Gewinn. Aber 1,6 Mrd. CHF Marktwert sind anspruchsvoll! Doch billiger geht es nicht.



Der Weltmarkt für Gelenkimplantate ist über 5 Mrd. Dollar groß. Zwei Konkurrenten aus Großbritannien und den USA gehören als wichtigste Anbieter dazu, doch die Qualität der Medacta-Produkte gilt als unschlagbar.



Gemessen am Gewinn ergibt sich ein KGV um 20/22, darin drückt sich die Wachstumsprämie aus. Also: Wer in Medacta investiert, schaut mehr oder weniger...



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info