Pimco warnt, dass eines der wichtigsten Instrumente der Notenbanken sowohl im angeschlagenen Europa als auch in Japan mehr schaden als nutzen könnte.

Der Anleiheriese Pacific Investment Management Company (Pimco) reiht sich in die Riege prominenter Kritiker an den Negativzinsen ein. Pimco warnt, dass eines der wichtigsten Instrumente der Zentralbanken sowohl im wirtschaftlich angeschlagenen Europa als auch in Japan mehr Schaden als Nutzen bringen könnte.

Pimco verwies in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht auf drei Hauptnachteile von Zinsen unter Null: Sie beeinträchtigten die Rentabilität der Banken und könnten daher die Kreditvergabe tatsächlich verringern. Sie drückten auf die Marktrenditen und stellten Pensionsfonds und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...