Bonn (ots) - Rund sechs Prozent aller Treibhausgas-Emissionen in Deutschland werden durch den Sektor Landwirtschaft verursacht. Umweltaktivisten protestieren gegen die Bauern, die wiederum protestieren vor dem Kanzleramt und verklagen die Bundesregierung. Ihr Vorwurf: Die Politik tue zu wenig, um den Klimawandel aufzuhalten.



Wie hängen das Klima und die Landwirtschaft zusammen, und welche Rolle spielt der Verbraucher dabei? Im phoenix-plus "Klima und Landwirtschaft" geht Moderator Hans-Werner Fittkau der Sache auf den Grund. Mit Bernhard Conzen, Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes, spricht er darüber, wie die Landwirtschaft unter extremen Wetterereignissen leidet und welchen Anteil die Landwirtschaft selbst an den Emissionen hat, die zur Erderwärmung führen. Wie müsste eine EU-Agrarreform aussehen, um den ökologischen Faktor in der Wirtschaft mitzudenken? Und wie könnte man einen Agrarbetrieb wirtschaftlich aufziehen? Darüber hinaus ist der Ernährungsspezialist Bernhard Burdick von der Verbraucherzentrale NRW zu Gast im Studio. Er klärt darüber auf, welche Rolle der Konsum des Verbrauchers spielt und wie man sich im Dickicht der Bio- und Fairtrade-Siegel zurechtfindet, wenn man auf eine gesunde und nachhaltige Ernährung achten möchte.



