Hamburg (www.fondscheck.de) - Bereits zum 1. Oktober 2019 trat Jens Göttler der Geschäftsführung der Veritas Institutional bei, so die Veritas Institutional GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Darüber hinaus war geplant, dass ab 2. Dezember 2019 Berit Hamann und Dennis Jeske ebenfalls in die Geschäftsführung von Veritas Institutional berufen werden. Nach finaler Zustimmung der BaFin ist dies nun planmäßig erfolgt. ...

