IFA Hotel & Touristik AG: Weitere Details zum Rückkaufprogramm DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf IFA Hotel & Touristik AG: Weitere Details zum Rückkaufprogramm 03.12.2019 / 17:26 CET/CEST Aktualisierung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ergänzende Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052/ Aktienrückkaufprogramm Wie durch Adhoc-Mitteilung vom 28.11.2019 bekannt gemacht, hat der Vorstand der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen von bis zu 37.500 Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE0006131204), maximal jedoch zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu EUR 300.000 ("Aktienrückkaufprogramm") durchzuführen. Das Gesamthöchstvolumen an Aktien entspricht rund 0,08 % am Grundkapital der Gesellschaft - in der Adhoc-Mitteilung vom selben Tag war insoweit irrtümlich ein Anteil von 0,23 % angegeben, der hiermit korrigiert wird. Der Rückkauf, der ausschließlich über den XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt, beginnt am 9.12.2019 und endet spätestens am 31.01.2020. In Ergänzung zur Bekanntmachung vom 28.11.2019 werden folgende zusätzliche Details bekanntgegeben: Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich kurz vor dem Beginn des Aktienrückkaufprogramms neu zum XETRA-Handel zugelassen werden. Daher wird für die Berechnung des handelstäglichen Höchstvolumens von 25 % des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes der durchschnittliche tägliche Aktienumsatz solange auf Basis des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) während der 20 Börsentage vor dem jeweiligen Kauftermin berechnet, bis die Aktien der Gesellschaft insgesamt 20 Börsentage zum XETRA-Handel zugelassen worden sein werden. Auf diese Weise kann der Vorgabe von Art. 3 Abs. 3 lit. b) der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 weitestgehend entsprochen werden. Alle weiteren Informationen zum Aktienrückkaufprogramm werden auf der Website lopesan.com im Bereich "Finanzinformationen IFA Hotel & Touristik AG - Aktienrückkauf" zugänglich gemacht. 03.12.2019 CET/CEST