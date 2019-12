Energiedienst Holding AG: Betriebliche Altersversorgung Deutschland belastet den EBIT deutlich - negativer EBIT im Jahr 2019 erwartet EQS Group-Ad-hoc: Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung Energiedienst Holding AG: Betriebliche Altersversorgung Deutschland belastet den EBIT deutlich - negativer EBIT im Jahr 2019 erwartet 03.12.2019 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Energiedienst Holding AG Postfach CH-5080 Laufenburg Telefon +41 (0) 62 869-2222 [IMAGE] www.energiedienst.ch 3. Dezember 2019 Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - Energiedienst Holding AG: Betriebliche Altersversorgung Deutschland belastet den EBIT deutlich - negativer EBIT im Jahr 2019 erwartet Laufenburg. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) der Energiedienst Holding AG wird zum Jahresabschluss aufgrund von einmaligen Bewertungseffekten in der Personalvorsorge Deutschland nicht in der erwarteten Bandbreite zwischen 35 und 45 Millionen Euro liegen, sondern voraussichtlich negativ ausfallen. Ursache dafür ist zum einem, dass die Geschäftsleitung der Energiedienst-Gruppe entschieden hat, bei der betrieblichen Altersversorgung für Deutschland das Wahlrecht auf Kapitalbezug beziehungsweise Rente in einer noch abzuschliessenden Betriebsvereinbarung neu zu regeln. Darin soll das Wahlrecht der Arbeitnehmer zwischen Kapitalbezug und Rente verankert werden. Dabei muss die Pensionsrückstellung hinsichtlich der Aufteilung zwischen Bezug von Kapital beziehungsweise Rente neu eingeschätzt werden. Die hieraus resultierende Erhöhung der Pensionsrückstellung belastet als einmaliger Sondereffekt das laufende Ergebnis, wird aber in den kommenden Jahren zu einer Ergebnisentlastung führen. Zum anderen sind die Zinssätze, die für die Abzinsung der Pensionsrückstellungen Deutschland zum Jahresende anzusetzen sind, voraussichtlich deutlich niedriger als im Vorjahr. Auch dieser Zinsrückgang belastet den EBIT im Geschäftsjahr 2019. Diese Bewertungseffekte führen dazu, dass die Energiedienst-Gruppe die erwartete EBIT-Bandbreite von 35 bis 45 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2019 nicht erreichen wird. In Abhängigkeit des tatsächlichen Zinssatzes zum Jahresende werden diese Bewertungseffekte voraussichtlich zu einem negativen EBIT führen. Der Free Cashflow der Energiedienst-Gruppe wird durch diese Bewertungseffekte aber nicht belastet. Der Adjusted EBIT der Energiedienst-Gruppe, in dem diese nichtoperativen Bewertungseffekte bereinigt sind, wird aufgrund der besseren Wasserführung und der gestiegenen Grosshandelspreise voraussichtlich deutlich über dem Adjusted EBIT des Vorjahres von 28 Millionen Euro liegen. Sprache: Deutsch, Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44, CH-5080 Laufenburg, Tel.: +41 (0) 62 869-22 22 [IMAGE], Fax: +41 (0) 62 869-25 81 [IMAGE], info@energiedienst.ch; www.energiedienst.ch; ISIN: CH 001 573 870 8 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=DGLWAFYNWD Dokumenttitel: 20191203_EDH Gewinnwarnung Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiedienst Holding AG Basler Strasse 44 5080 Laufenburg Schweiz Telefon: +41 62 / 869-2222 Fax: +41 62 / 869-2100 E-Mail: info@energiedienst.de Internet: www.energiedienst.ch ISIN: CH0039651184 Valorennummer: A0Q40B Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 927483 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 927483 03.12.2019 CET/CEST ISIN CH0039651184 AXC0248 2019-12-03/17:41