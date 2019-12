Wer Fotos zwischen Online-Plattformen synchronisieren will, hat es nicht leicht. Facebook möchte nun einen bequemen Bildertransfer zu Googles Bilderdienst einrichten. Ab sofort steht für Facebook-Nutzer in Irland ein Tool bereit, das bei Facebook hochgeladene Bilder zu Google Fotos exportiert. Anfang 2020 soll die Funktion allen Nutzern weltweit zur Verfügung stehen. Der Datenaustausch geschieht nach Einrichtung automatisch und direkt zwischen den beiden Plattformen, läuft also nicht über die lokale Infrastruktur des Nutzers. Damit entfällt für die Verwender ...

