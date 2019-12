Anfang August schrieb ich hier bei sharedeals.de über die Aktie von SÜSS MicroTec (WKN: A1K023). Damals hatte das Management gerade schwache Halbjahreszahlen vermelden müssen, aber nichtsdestotrotz einen sehr positiven Ausblick auf das Gesamtgeschäftsjahr 2019e gegeben. Ich schenkte diesem sehr positiven Ausblick, ähnlich wie ja auch bei ISRA Vision, keinen Glauben und zeigte mich daher skeptisch bezüglich der weiteren Kursentwicklung der Aktie.

Damals notierte die Aktie jedoch noch um 8,50 Euro, heute hingegen werden an der Börse mehr als 11 Euro aufgerufen. Dabei war meine Einschätzung der Geschäftsentwicklung gar nicht so falsch. Schließlich musste SÜSS MicroTec Anfang November tatsächlich die schon seinerzeit von mir befürchtete Gewinnwarnung abgeben (wir berichteten). Da fragt man sich, wie es eigentlich sein kann, dass Aktien von Unternehmen, deren Geschäfte nicht wirklich rund laufen, so stark performen konnten und können?

Nun, wenn wir dieser Frage an dieser Stelle nachgehen wollten, würde der Artikel wohl jeden Rahmen sprengen. Eines jedoch zeigen die Kursentwicklungen bei Aktien wie ISRA Vision und/oder SÜSS MicroTec zuletzt deutlich, nämlich dass das viele "billige Geld" der Notenbanken zu massiven Fehlallokationen von Kapital führt. Mit anderen Worten: Die Notenbanken ...

