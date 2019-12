Bereits vor dem Börsengang habe ich hier auf sharedeals.de die Aktie von TeamViewer (WKN: TV0007) kritisch bewertet. Tatsächlich fiel sie dann nach dem Börsengang deutlich zurück, so dass letztlich bis heute quasi "nur die Altaktionäre feiern konnten". Kurzfristig könnte sich das nun jedoch ändern. Denn obwohl die Aktie immer noch leicht unter ihrem Preis zum Börsengang vor sich hin dümpelt, reichen Free Float-Marktkapitalisierung und durchschnittliches Handelsvolumen wohl aus, um die Aktie in den MDAX aufzunehmen.

Dabei tagt der Arbeitskreis Aktienindizes der Deutschen Börse am morgigen Mittwoch, so dass morgen Abend der entsprechende Beschluss vermeldet werden dürfte. Wirksam wird die Indexänderung dann jedoch erst am Tag vor Heiligabend, also am Montag, dem 23. Dezember 2019. Insofern könnte man den Indexaufstieg mit Fug und Recht als schönes Weihnachtsgeschenk für TeamViewer und seine Anteilseigner bezeichnen.

Abstiegskandidaten aus dem MDAX sind übrigens die Aktien der, weitestgehend von United Internet kontrollierten, 1&1 Drillisch (United Internet hält hier bekanntlich inzwischen mehr als 75% des Aktienkapitals, ...

