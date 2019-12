Ello, Talenthouse und Zooppa bündeln ihre Kräfte, um die weltweit größte Kreativ-Community zu schaffen.

Die globale Plattform hostet 5 Millionen Mitglieder in 200 Ländern.

Die multidisziplinäre Community umfasst Video, Fotografie, Grafikdesign, Kunst, Mode und Musikproduktion.

TLNT Holdings vereint heute drei aktive kreative Communities Ello, Talenthouse und Zooppa zur größten Kreativ-Community der Welt. Die neue globale Plattform, die von 5 Millionen Mitgliedern aus 200 Ländern getragen wird, definiert die Kreativwirtschaft neu.

TLNT Holdings ist ein neues, nachhaltiges kreatives Ökosystem, in dem Marken und Community zusammenarbeiten, um einige der originellsten und kulturell relevantesten Inhalte zu erstellen. In den letzten zehn Jahren haben Kreative über 15 Millionen Dollar über die darin kombinierten Plattformen verdient, was das erhebliche Verdienstpotenzial für die gesamte Community unterstreicht.

Talenthouse und Zooppa sind Kooperationsplattformen, die die Community einladen, auf Briefs von renommierten globalen Marken zu reagieren. Ello ist in erster Linie eine Community-orientierte Plattform, auf der Kreative inspiriert werden, ihre Arbeiten weltweit zu präsentieren.

TLNT reagiert auf die Forderung nach Authentizität und kultureller Relevanz und reduziert das weiße Rauschen der Werbung, um eine echte Zusammenarbeit zwischen Marken und Kreativen zu fördern.

Timothy O'Connell, CEO von Zooppa, das aus H-FARM entstanden ist, sagte: "Wir sind begeistert von dieser Fusion und den Möglichkeiten, die TLNT bietet, die kreative Welt radikal zu verändern. Ich habe keinen Zweifel daran, dass unsere gemeinsame globale Kreativ-Community und unser globales Netzwerk die Art und Weise, wie Marken und Agenturen mit ihrem Publikum kommunizieren, beeinflussen und inspirieren werden."

Maya Bogle, Mitgründerin von Talenthouse, kommentierte: "Diese Partnerschaft wird unserer Community so viele weitere Möglichkeiten bieten. Außerdem sollte diese vielfältige Community ein wesentlicher Fokus der Outreach-Strategie jeder Marke sein."

Clare McKeeve, CEO von TLNT Holdings, ergänzte: "Wir sind begeistert, diese Marken unter einem Dach vereinen, zu können mit dem gemeinsamen Ziel, eine fantastische kreative Community zu fördern, die einen umfassenden Wandel auf kultureller und sozialer Ebene vorantreibt."

