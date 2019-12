FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Ausverkauf vom Vortag konnte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag nur leicht erholen. Für Zurückhaltung sorgte die Angst vor einer Verschärfung des internationalen Handelskonflikts. In London hat US-Präsident Donald Trump erklärt, dass es wahrscheinlich besser sei, bis nach den Wahlen im kommenden Jahr für einen US-chinesischen Deal zu warten. Am Montag hatte Trump neue Strafzölle gegen Argentinien und Brasilien angekündigt, zudem stehen Strafzolldrohungen gegen Frankreich im Raum.

Was den US-chinesischen Handelskonflikt angeht, ist hier der 15. Dezember der nächste wichtige Termin. Sollte bis dahin keine Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften getroffen werden, drohen weitere US-Zölle auf Importe aus China. Neue Zölle dürften an den Finanzmärkten sehr negativ gewertet werden. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 12.989 Punkte, nachdem der Index im Tagestief schon bis auf 12.927 Punkte abgerutscht war.

Ansonsten war die Nachrichtenlage ruhig. MTU erholten sich um 3,6 Prozent. "Der Zolltarifschock gestern hat vom guten Kapitalmarkttag abgelenkt", so ein Händler. MTU habe sich vor Analysten als aussichtsreich und trotz der Kursrally immer noch attraktiv bewertet präsentiert.

Defensive Titel wie Vonovia (plus 1,2 Prozent) waren gesucht wie auch Beiersdorf (plus 1,3 Prozent). Für Deutsche Börse ging es um 0,8 Prozent nach oben - die gestiegene Volatilität dürfte einen höheren Absicherungsbedarf der Anleger zur Folge haben, was den Eschbornern zu Gute kommen sollte. Tagesverlierer waren Deutsche Bank mit Abgaben von 2,1 Prozent - die Aktie folgte dem europäischen Sektortrend.

Hellofresh steigen in Stoxx-600-Index auf

Hellofresh gewannen 1,0 Prozent. Die Aktie wird in den Stoxx-600-Index aufgenommen. "Durch die Stoxx-Mitgliedschaft kommen sie in ein neues Investment-Universum, mit dem sie sich neue Käufergruppen erschließen können", sagte ein Händler. Für RTL ging es dagegen nach dem Abstieg aus dem Stoxx-600 um 5,3 Prozent nach unten. Auch Gerresheimer (minus 0,2 Prozent) verlieren ihren Platz.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 87,0 (Vortag: 105,7) Millionen Aktien im Wert von rund 3,66 (Vortag: 4,65) Milliarden Euro. Es gab 14 Kursgewinner und 16 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.989,29 +0,19% +23,02% DAX-Future 13.007,00 +0,23% +23,14% XDAX 13.008,08 +0,09% +22,94% MDAX 26.897,14 -0,49% +24,59% TecDAX 3.005,13 +0,44% +22,65% SDAX 11.958,58 -0,53% +25,76% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,07 103 ===

