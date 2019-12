Willow Biosciences kommentiert die Terminplanung des Cannabidiols des Partners durch die U.S. Drug Enforcement Agency DGAP-News: Willow Biosciences / Schlagwort(e): Kooperation Willow Biosciences kommentiert die Terminplanung des Cannabidiols des Partners durch die U.S. Drug Enforcement Agency 03.12.2019 / 18:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Willow Biosciences kommentiert die Terminplanung des Cannabidiols des Partners durch die U.S. Drug Enforcement Agency CALGARY, 3. Dezember 2019 - Willow Biosciences Inc. ("Willow" oder das "Unternehmen") (CSE: WLLW; OTCQB: CANSF), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen und führender Entwickler von biosynthetisch hergestelltem Cannabidiol ("CBD"), kommentiert die am 21. November veröffentlichte Pressemitteilung von Purisys, LLC's ("Purisys"), wonach die U.S. Drug Enforcement Agency (die "DEA") die CBD von Purisys aus "Schedule I" des Controlled Substances Act (der "CSA") entfernt hat. Purisys ist das Spin-Out-Unternehmen des branchenführenden Cannabinoid-Geschäfts von Noramco, Inc. ("Noramco"), das am 1. Oktober 2019 als eigenständiges Unternehmen von Noramco gegründet wurde und voraussichtlich am 1. Januar 2020 von Noramco unabhängig werden wird. Noramco ist Willows exklusiver Produktions- und Vertriebspartner gemäß den Bedingungen des am 4. Juni 2019 angekündigten Joint Development Agreement zwischen Willow und Noramco, und Willow unterhält eine informelle Partnerschaft mit Purisys über das Joint Development Agreement (zusammen die "Partnerschaft"). Die Streichung des Purisys CBD aus "Schedule I" ermöglicht es Unternehmen Forschungsprojekte leichter durchzuführen, die für die Verwendung von Cannabinoiden in einer Vielzahl von Produkten wichtig sein werden, und damit den potenziellen Kundenstamm für Cannabinoide in den Bereichen Pharma, Körperpflege und Lebensmittel und Getränke zu erweitern. Die Entscheidung der DEA, Purisys hochreines CBD aus dem CSA zu entfernen, verheißt Gutes für Willows zukünftiges biosynthetisches CBD, sollte es die gleichen Qualitäts- und THC-Schwellenwerte erreichen, was zu erweiterten kommerziellen Anwendungen in den Bereichen Pharma und Konsumgüter führen könnte. "Die Streichung der CBD unseres Partners Purisys von der CSA signalisiert eine grundlegende Veränderung in der Sichtweise der Regulierungsbehörden in den USA auf hochreine CBD", sagte Trevor Peters, President und Chief Executive Officer von Willow. "Bei Willow haben wir immer die Ansicht vertreten, dass mit der weiteren Entwicklung des Marktes für CBD in den Vereinigten Staaten neben den Spezifikationen um das Molekül herum auch die Überwachung der Qualität des Herstellungsprozesses zunehmen wird. Ziel der Partnerschaft ist es, Zutaten von höchster Qualität und Konsistenz herzustellen. Auf dem Weg zur Kommerzialisierung von CBD glauben wir, dass ein bedeutender Teil der Pharma- und Konsumgüterindustrie sich die hochreinen, konsistenten und kostengünstigen Inhaltsstoffe wünschen wird, die die Partnerschaft bereitstellen kann". "Unsere Partnerschaft mit Willow ist ein wichtiger Teil der Zukunft von Purisys", sagte Jim Mish, President und Chief Executive Officer von Purisys. "Wir konzentrieren uns ausschließlich darauf, ein breit gefächerter Anbieter von Inhaltsstoffen und Lösungen für Pharma- und Konsumgüterunternehmen zu sein, die CBD und andere Inhaltsstoffe auf Cannabinoidbasis verwenden wollen. Da sich die verschiedenen Märkte für CBD weiterentwickeln, ist die Partnerschaft bestrebt, eine weltweite Führungsposition in der hochmodernen CBD-Herstellung zu erhalten." Über Willow Biosciences Inc. Willow ist ein kanadisches Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Calgary, Alberta, das hochreine, pflanzliche Verbindungen herstellt, die Bausteine für die globale Pharma-, Gesundheits- und Wellnessindustrie sowie die Konsumgüterindustrie bilden. Der aktuelle Schwerpunkt von Willow liegt in der Produktion von Cannabinoiden zur Behandlung von Schmerzen, Angstzuständen, Fettleibigkeit, Hirnstörungen und anderen wichtigen Anwendungen. Willows Team von Wissenschaftlern blickt auf eine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von Produktionstechnologien für hochreine Verbindungen in der Schmerz- und Krebsbehandlung zurück. Willows Herstellungsprozess schafft ein einheitliches, skalierbares und nachhaltiges Produkt und ermöglicht es, neue Medikamente zu entdecken und entwickeln, die Leben verändern. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns: cometis AG Matthias Kunz E-Mail: kunz@cometis.de Tel: +49 (0)611 20 58 55 64 Fax: +49 (0)611 20 58 55 66 Über Purisys, LLC Purisys mit Hauptsitz in Athens, Georgia, wurde mit dem Ziel gegründet, Pharma- und Konsumgüterunternehmen die umfassendste und nachhaltigste Palette an Ressourcen für die Vermarktung von Cannabinoiden zur Verfügung zu stellen. Purisys Inhaltsstoffe werden unter Verwendung modernster Produktionstechnologien für eine breite Palette von Cannabinoiden im kleinen und großen Maßstab entwickelt, um eine zuverlässige Lieferkette zu schaffen, die die Entwicklung und Markteinführung von Arzneimitteln und Konsumgütern unterstützt - auf höchstem Qualitätsniveau und innerhalb der für eine erfolgreiche Produktvermarktung erforderlichen Kostenstrukturen. Mit jahrzehntelangen Wurzeln in der Pharmaindustrie kann das Unternehmen auf eine anhaltende Erfolgsgeschichte in der pharmazeutischen Industrie zurückblicken - und das Bekenntnis zu Beständigkeit und Qualität wird auf unsere Arbeit mit Konsumgütern übertragen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Meinungen, Annahmen, Schätzungen, die Einschätzung des Unternehmens über zukünftige Pläne und Tätigkeiten und insbesondere Aussagen zu diesen: den Geschäftsplan des Unternehmens, einschließlich der Cannabinoidforschung und -produktion in den Einrichtungen in Alberta, British Columbia und Kalifornien; die Entwicklung einer Produktionsplattform für Cannabinoide auf Hefebasis, das Scale-up und der Zeitpunkt dafür; verbesserte Produktivität und Ausbeute; zukünftige Kommerzialisierung und Einnahmen; die Leistung des Wissenschaftsteams, des Managements und des Vorstands; die strategische Partnerschaft mit Noramco und andere zukünftige strategische Beziehungen; und die Verwendung der Erlöse aus den Privatplatzierungen und Optionsscheinen. Wenn in diesem Dokument verwendet, sind die Wörter "wird", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "projizieren", "sollten" und ähnliche Ausdrücke unter den Aussagen zu finden, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Unternehmens, die unter anderem den Zeitpunkt des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden und Dritte sowie die zukünftige Geschäftstätigkeit des Unternehmens umfassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, und obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die durch solche zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken, die mit der Cannabisindustrie im Allgemeinen verbunden sind, Verletzungen des geistigen Eigentums, Nichtnutzen von Partnerschaften oder erfolgreiche Integration von Übernahmen, Aktionen und Initiativen von Bundes- und Landesregierungen und Änderungen der Regierungspolitik und der Durchführung und Auswirkungen dieser Aktionen, Initiativen und Richtlinien, Import-/Export- und Forschungsbeschränkungen für Cannabinoid-basierte Betriebe, der Größe des medizinischen Konsums und des Cannabismarktes für Erwachsene, des Wettbewerbs durch andere Branchenteilnehmer, nachteilige US, Kanadische und globale wirtschaftliche Bedingungen, Nichteinhaltung bestimmter Vorschriften, Austritt von Führungskräften in Schlüsselpositionen oder Unfähigkeit, talentierte Aufsichtsbehörden und andere Faktoren anzuziehen und zu halten, die von Zeit zu Zeit in den Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden ausführlicher beschrieben werden. Sofern nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Finanzinformationen und Finanzausblicke (zusammen FOFI) über Willows voraussichtliche Ertragslage, Produktions- und Produktionseffizienz, Kommerzialisierung, Umsatz und Kassenbestand, die alle den gleichen Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen wie im vorstehenden Absatz dargelegt. Das in diesem Dokument enthaltene FOFI wurde vom Management zum Zeitpunkt dieses Dokuments genehmigt und dient dazu, weitere Informationen über Willows zukünftige Geschäftstätigkeit zu liefern. Willow lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, ein in diesem Dokument enthaltenes FOFI zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das in diesem Dokument enthaltene FOFI nicht für andere Zwecke verwendet werden darf, als für die es hierin offengelegt wird. Weder die Canadian Securities Exchange noch der Market Regulator (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. 03.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 