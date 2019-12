=------------------------------------------------------------------------------- Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Wienerberger AG Aktienrückkauf 2019 - Veröffentlichung gemäß § 7 Abs. 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 Der Vorstand der Wienerberger AG hat am 5. September 2019 beschlossen, eigene Inhaberstammaktien zum Marktpreis über die Wiener Börse sowie über Multilateral Trading Facilities zu erwerben (Aktienrückkauf 2019). Grundlage ist die Ermächtigung der 149. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG vom 14. Juni 2018 (gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG). Diese wurde am 14. Juni 2018 über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem veröffentlicht. Der Vorstandsbeschluss vom 5. September 2019 sieht vor, vom 10. September 2019 bis voraussichtlich zum 29. November 2019 bis zu 1.163.514 Aktien - das entspricht 1% des Grundkapitals der Wienerberger AG - zu einem Kurs zwischen EUR 1,- und EUR 44,12 zurückzukaufen. Der Vorstand der Wienerberger AG gibt hiermit bekannt, dass das Rückkaufsprogramm 2019 mit 29. November 2019 beendet wurde, weil das maximale Rückkaufsvolumen von 1.163.514 Stück Aktien mit Erwerben vom 29. November 2019 erreicht wurde. Überblick über das Ergebnis des Rückkaufsprogramms 2019: Rückerworbenes Volumen: 1.163.514 Stück Inhaberaktien Wiener Börse 808.143 Stück Inhaberaktien Multilateral Trading Facilities 355.371 Stück Inhaberaktien Anteil am Grundkapital 1% Höchster Gegenwert je Aktie erworben über: Wiener Börse EUR 25,6200 Multilateral Trading Facilities EUR 25,5800 Niedrigster Gegenwert je Aktie erworben über: Wiener Börse EUR 21,4800 Multilateral Trading Facilities EUR 21,5400 Gewichteter Durchschnittsgegenwert der rückerworbenen Aktien insgesamt: EUR 22,5426 erworben über: Wiener Börse EUR 22,5869 Multilateral Trading Facilities EUR 22,4419 Gesamtwert der rückerworbenen Aktien: EUR 26.228.673 Beendigung des Rückerwerbsprogramms: 29. November 2019 Wien, am 3. Dezember 2019 Der Vorstand Rückfragehinweis: Barbara Grohs, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 39 | Barbara.Grohs@wienerberger.com Klaus Ofner, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2019 12:00 ET (17:00 GMT)