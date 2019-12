Vonovia SE: Schwedische Aktionärsvereinigung empfiehlt Mitgliedern, Angebot von Vonovia anzunehmen DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Vonovia SE: Schwedische Aktionärsvereinigung empfiehlt Mitgliedern, Angebot von Vonovia anzunehmen (News mit Zusatzmaterial) 03.12.2019 / 18:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER MAßGEBLICHEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN BEGRÜNDEN WÜRDE. DETAILLIERTE INFORMATIONEN ÜBER DAS ANGEBOT, EINSCHLIEßLICH DER ANGEBOTSUNTERLAGE UND DEREN ERGÄNZUNG, FINDEN SIE UNTER https://de.vonovia-h.de. Schwedische Aktionärsvereinigung empfiehlt Mitgliedern, Angebot von Vonovia anzunehmen - Vonovias Barangebot bietet Hembla-Aktionären die Möglichkeit, unmittelbar Wert zu realisieren und damit Unsicherheiten im Zusammenhang mit der zukünftigen operativen Leistung und Marktveränderungen auszuschließen. - Das Angebot von SEK 215 pro Aktie entspricht einer Prämie von 16,6 Prozent gegenüber dem EPRA NAV (langfristiger Nettovermögenswert) von Hembla von rund SEK 184 pro Aktie zum 30. September 2019. - Die schwedische Aktionärsvereinigung (Aktiespararna) betont, Aktionäre, die ihre Hembla-Aktien nicht andienen, sollten damit rechnen, dass, selbst wenn die Aktie notiert bleiben sollte, deren Liquidität zukünftig gering sein wird. - Vonovia kontrolliert als Mehrheitsaktionär bereits rund 72,3 Prozent der Stimmrechte an Hembla und beabsichtigt, langfristiger Eigentümer zu werden. Vonovia beabsichtigt zudem, die bestehende Dividendenpolitik von Hembla beizubehalten und in den kommenden Jahren keine Dividenden an die Aktionäre zu zahlen. Bochum/Stockholm, 3. Dezember 2019 - Am 7. November 2019 kündigte Vonovia ein Pflichtangebot an die Aktionäre von Hembla an. Das Angebot entspricht einer attraktiven Prämie von 15,6 bzw. 17,6 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Klasse B Aktien von Hembla an der Nasdaq Stockholm in den vergangenen drei bzw. sechs Monaten mit Ende am 20. September 2019 (dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des vereinbarten Erwerbs der Hembla-Aktien von Blackstone durch Vonovia) [1]. Rolf Buch, CEO von Vonovia, sagte: "Wir freuen uns, dass die schwedische Aktionärsvereinigung ihren Mitgliedern empfiehlt, ihre Hembla-Aktien anzudienen. Dies ist eine positive und wichtige Botschaft, die die Fairness von Vonovias Angebotspreis unterstreicht. Wir laden daher die Aktionäre von Hembla ein, ihre Aktien jetzt anzudienen und eine attraktive Prämie zu sichern. Aktuell halten wir rund 72,3 Prozent der Stimmrechte an Hembla. Wie die schwedische Aktionärsvereinigung in ihrer Empfehlung betont, sollten Aktionäre, die ihre Hembla-Aktien nicht andienen, damit rechnen, dass, selbst wenn die Aktie notiert bleiben sollte, deren Liquidität zukünftig gering sein wird." Die schwedische Aktionärsvereinigung hat zudem auf die Annahme verwiesen, dass ein konkurrierendes Angebot höchst unwahrscheinlich sei und das Potenzial der Hembla-Aktie in Zukunft begrenzt sein werde. In Übereinstimmung mit der Argumentation der schwedischen Aktionärsvereinigung, geht Vonovia zudem davon aus, dass sich das Portfolio von Hembla, welches in den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet hat, stabilisieren wird. Dementsprechend verliert der Verweis auf historische Niveaus des langfristigen Nettovermögens-werts für die Vorhersage der zukünftigen Entwicklung an Bedeutung. Der historische Mittelwert für Prämien vorhergehender Transaktionen im Wohnimmobilienbereich in Europa liegt für die letzten sechs Jahre bei rund 12 Prozent [2]. Vonovia hat weiterhin betont, die bestehende Dividendenpolitik von Hembla, in den kommenden Jahren keine Dividende an die Aktionäre zu zahlen, beibehalten zu wollen, da Investitionen in die bestehenden Immobilien eine gute Rendite erzielen. Dies steht im Einklang mit Vonovias Unternehmensphilosophie als langfristiger Investor und Eigentümer von Immobilien. Vonovias Strategie sieht nicht vor, Wert durch den zukünftigen Verkauf von Immobilien zu erzielen und diesen in Form von Dividenden auszuschütten. Stattdessen will sich Vonovia auf die Expansion und weitere Investitionen in die Immobilien von Hembla konzentrieren, im Einklang mit seinem Engagement auf dem schwedischen Markt. Die Annahmefrist für das Angebot endet am 9. Dezember 2019. Vonovia hat verdeutlicht, dass der Angebotspreis verbindlich ist. Detaillierte Informationen zum Angebot von Vonovia an die Aktionäre von Hembla, einschließlich der Angebotsunterlage und deren Ergänzung, finden Sie unter: https://de.vonovia-h.de. Über Vonovia Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 395.600 Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen rund 78.350 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 47,8 Mrd. . Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. 