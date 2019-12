Preisverleihung auf der Storage, Digitalisation Cloud (SDC) 2019

ExaGrid, ein führender Anbieter intelligenter hyperconvergierter Speicher für Backups, gab heute bekannt, dass er bei den Storage, Digitalisation Cloud (SDC) Awards 2019 zur "Backup Storage Innovation of the Year" gewählt wurde. Die SDC Awards die früheren Angel Business Communications IT Awards hat sich zum Ziel gesetzt, Erfolge bei Produkten und Services, die die Grundlage für die digitale Transformation bilden, anzuerkennen und zu würdigen. Die Backup-Speicher mit Datendeduplizierung der EX Series von ExaGrid gewannen die Auszeichnung aufgrund der Stimmen von Kunden und Wiederverkäufern.

"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und danken allen unseren Kunden, Partnern und Wiederverkäufern für ihr Votum", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "ExaGrid hat erkannt, dass die Verwaltung des ständigen Datenzuwachses die Backup-Speicher stark belasten kann. So haben wir uns zum Ziel gesetzt, das bestmögliche Ziel für die Backup-Speicherung zu entwickeln. Mit unserem intelligenten hyperkonvergierten Backup-Speicher unterstützt ExaGrid IT-Organisationen bei der Lösung von drei ihrer aktuell dringendsten Probleme: ständig wachsende Datenmengen schnell zu schützen und zu speichern, Daten zügig wiederherzustellen, und das alles zu möglichst geringen Kosten. Die spezielle Landing Zone und Scale-Out-Architektur von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, schnellste Wiederherstellung, ein Backup-Fenster mit dauerhaft fester Länge angesichts steigender Datenvolumen, lineare Skalierbarkeit und keine Forklift-Upgrades oder geplante Obsolenz von Produkten."

Die SDC Awards wurden in London verliehen, wo ExaGrid seinen Kunden Boult Wade Tennant LLP begrüßen durfte, eine 1894 gegründete dynamische und innovative Kanzlei mit Spezialisierung auf gewerbliche Schutzrechte und Büros in London, Madrid, Berlin, München, Cambridge, Reading und Oxford. Boult Wade Tennant LLP nahm die Auszeichnung gemeinsam mit dem Team von ExaGrid entgegen. Infrastruktur-Administrator Duncan Barr erklärte: "ExaGrids besondere Architektur bietet uns eine preisgünstige Lösung anstelle einer langfristigen Backup-Speicherung auf Band oder in der Cloud. Sie lässt sich nahtlos in Veeam integrieren und ihre Leistung ist unserer bestehenden Lösung überlegen. Außerdem schätzen wir ihren engagierten Support. Unseren Support-Kontakt direkt anrufen zu können, anstatt sich durch den Support-Dschungel kämpfen zu müssen, spart unglaublich viel Zeit, ganz besonders, weil ExaGrid mit Ihrem Support-System im Hintergrund an unserem System arbeiten kann, ohne dass wir von unserer Arbeit abgehalten werden." Dan O'Connor, IT Manager von Boult Wade Tennant LLP, fügte hinzu: "Glückwunsch an ExaGrid für die wohlverdiente Auszeichnung ‚Backup Storage Innovation of the Year'. Wir freuen uns bereits auf unsere weitere Zusammenarbeit."

ExaGrid ist vor allem für seine branchenführende Landing Zone-Technologie zur Backup-Speicherung, seine Strategie der adaptiven Deduplizierung und seine kostengünstige Scale-Out-Architektur bekannt. ExaGrid verfolgt eine adaptive Strategie zur Deduplizierung mit einem Datendeduplizierungsverhältnis von 20:1. Das System ist bei steigenden Datenmengen leicht skalierbar, was auf die besondere Verarbeitungssoftware von ExaGrid zurückzuführen ist. Geräte jeder Größe und jeden Alters können zu einem einzelnen System mit einer Kapazität von bis zu 2 PB für volle Backups plus Aufbewahrung und eine Ingest-Rate von bis zu 432 TB pro Stunde kombiniert werden. Diese Werte sind branchenweit führend. Nach der Virtualisierung erscheinen sie auf dem Backup-Server als einzelnes System, der Lastausgleich sämtlicher Daten zwischen den Servern spart den IT-Mitarbeitern Arbeit und Zeit.

ExaGrid unterstützt alle Backup-Typologien wie private Clouds, Offsite-Rechenzentren, externe Datenzentren, Clouds von Drittanbietern oder Public Cloud und kann in einer reinen Hybridumgebung betrieben werden. ExaGrid unterstützt außerdem zahlreiche Backup-Anwendungen, Dienstprogramme und Datenbank-Dumps wie Veeam, Commvault, Veritas NetBackup, IBM Spectrum Protect, HYCU, Zerto, Acronis und über 20 weitere. Die Kunden können in einer Umgebung mehrere Ansätze verfolgen. So kann eine Organisation eine Backup-Anwendung für ihre physischen Server verwenden, eine andere Backup-Anwendung oder ein Dienstprogramm für ihre virtuelle Umgebung und außerdem direkte Datenbank-Dumps von Microsoft SQL oder Oracle Recovery Manager (RMAN) erstellen alle in das gleiche ExaGrid-System. Mit dieser Herangehensweise können die Kunden ganz nach Wunsch die jeweils besten Backup-Anwendungen und Dienstprogramme einsetzen und für jeden spezifischen Nutzungsfall die passende Backup-Anwendung wählen. Beschließt der Kunde später, seine Backup-Anwendung zu ändern, funktioniert das ExaGrid System weiter, so dass die Erstinvestition geschützt ist.

ExaGrid hat über 300 Kundenerfolgsgeschichten und Unternehmensreferenzen veröffentlicht, mehr als alle anderen Anbieter zusammen. Die Erfolgsgeschichten beweisen die Zufriedenheit der Kunden mit dem besonderen Architekturansatz von ExaGrid, seinem differenzierten Produkt und dem unerreichten Kunden-Support.

ExaGrid ist ein Anbieter intelligenter hyperconvergierter Speicher für Backups mit Datendeduplizierung, einer speziellen Landing Zone und Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Seine Scale-Out-Architektur umfasst alle Geräte in einem Scale-Out-System und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch teure Forklift-Upgrades entfallen. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bleiben Sie auf LinkedIn mit uns in Verbindung. Lesen Sie, welche Erfahrungen unsere Kunden mit ExaGrid gemacht haben und warum sie damit deutlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

