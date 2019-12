ATLANTA (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche hat im November in den USA von seinen SUV-Modellen profitiert. Insgesamt verkaufte die Volkswagen-Tochter 6326 Autos und damit 11,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Dienstag am US-Sitz in Atlanta (Bundesstaat Georgia) mitteilte. Vor allem das neue Modell vom Cayenne und der aufgefrischte Kompakt-SUV Macan sorgten für das kräftige Plus. Vom 911er und dem Panamera verkaufte Porsche weniger./men/fba

