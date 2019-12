Mit der Zulassung seiner aktiven Inzeptoren für die Gulfstream-Modelle G600 und G500 hat BAE Systems heute einen kritischen Meilenstein erreicht. Die G600 wurde durch die US-amerikanische Zivilluftfahrtbehörde FAA und die G500 durch die Europäische Agentur für Flugsicherheit zugelassen. Dieser Erfolg markiert die zweite Zulassungsserie für die "Active Sticks" von BAE Systems in zivilen Anwendungsbereichen, die im vergangenen Jahr erstmals für die Gulfstream G500 zugelassen wurden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191203005937/de/

BAE Systems has been a world leader in active inceptor technology for more than 25 years. (Photo: BAE Systems, Inc.)