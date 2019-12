Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kering auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 608 Euro belassen. Die konjunkturellen Indikatoren für die Luxusgüterbranche im vierten Quartal seien robust, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So dürfte der Absatz in diesem und im kommenden Jahr weltweit um 5 Prozent zulegen. Negativ wirke sich für den französischen Luxusgüterhersteller allerdings der anhaltend schwache chinesische Renminbi zum US-Dollar aus./bek/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2019 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-12-03/20:56

ISIN: FR0000121485