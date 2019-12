Mitwirkung von Velodyne bei Technikwettbewerben für Studenten erschließt zukünftigen Ingenieuren hochmoderne Lidar-Technologien und -Kompetenzen

Beim Wettbewerb "Formula Student 2019", dem etabliertesten europäischen Konstruktionswettbewerb für Studenten, hat Velodyne Lidar, Inc. Sensoren für 20 Hochschulteams in ganz Europa beigesteuert. Die Studenten nutzten Lidar-Technologie von Velodyne für den Betrieb der autonomen Fahrzeuge (Autonomous Vehicles, AV), die sie konstruierten und bei Wettbewerben in ganz Europa einreichten.

During the 2019 Formula Student, Velodyne Lidar, Inc. contributed sensors to 20 university teams across Europe. (Photo: Velodyne Lidar)

Die Studententeams entschieden sich bei der Entwicklung ihrer autonomen Fahrzeuge für Velodyne Puck-, Puck Hi-Res- und Ultra Puck-Sensoren. Teams mit Velodyne Lidar nahmen an verschiedenen Events im Rahmen von Formula Student teil, darunter am Silverstone Circuit in Northampton, Großbritannien, an der Pista di Fiorano in Maranello, Italien, sowie am Formel 1-Hockenheimring in Deutschland. In diesem Jahr nahmen 19 Teams am Wettbewerb für fahrerlose Fahrzeuge in Hockenheim teil. Das AMZ Racing Team von der ETH Zürich dominierte die Veranstaltung in Hockenheim und gewann den fahrerlosen Wettbewerb mit Velodyne-Sensoren.

"Über die Formula Student-Wettbewerbe lernen Ingenieure der nächsten Generation, wie autonome Fahrzeuge mit Lidar 3D-Wahrnehmung fahren können", so Erich Smidt, Executive Director Europe, Velodyne Lidar. "Unser Unternehmen fühlt sich geehrt, mit diesen talentierten Studenten zusammenzuarbeiten, da sie die Kraftfahrzeugtechnologie neu erfinden."

Ziel des Formula Student-Wettbewerbs ist es, geschäftstüchtige und innovative junge Ingenieure zu fördern und mehr junge Leute zu einer Ingenieurskarriere zu ermutigen. Jedes Jahr treten Hochschulteams aus aller Welt bei statischen und dynamischen Events gegeneinander an, bei denen ihre Vorbereitung und harte Arbeit auf die Probe gestellt werden.

"Durch ihre Teilnahme am Formula Student-Wettbewerb sammeln Studenten praktische Erfahrung in vielen verschiedenen Bereichen, wie etwa bei der Entwicklung autonomer Fahrzeuge", so Christian Guba, Abteilungsleiter Perception Environment Modeling beim TU Darmstadt Racing Team e. V. "Lidar-Sensoren spielen eine wichtige Rolle bei fahrerlosen Autos und helfen uns, unsere Fähigkeiten in Sachen Wahrnehmungsalgorithmen zu verbessern."

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsfähigsten Lidar-Lösungen für Autonomie und Fahrerassistenz. Velodyne mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, erfand 2005 die Echtzeit-Rundumsicht-Lidar-Systeme während seiner Tätigkeit bei Velodyne Acoustics. Herr Halls Erfindung revolutionierte die Sichtweise und Autonomie in den Bereichen Automotive, neue Mobilität, Mapping, Robotik und Sicherheit. Die leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst eine Vielzahl von Sensorlösungen, darunter der kostengünstige Puck, der vielseitige Ultra Puck, der autonomiefördernde Alpha Prime, der ADAS-optimierte Velarray sowie die bahnbrechende Software Vella für Fahrerassistenzsysteme.

