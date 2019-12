Pocasset, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Der In-Mission-Prozessor ermöglicht die Echtzeitverarbeitung von HISAS-Daten, damit Bediener hochauflösende Bilder sofort herunterladen können, wenn das Fahrzeug von seinem Einsatz zurückkehrtHydroid, Inc., eine Tochtergesellschaft von Kongsberg Maritime und führender Hersteller von marinen Robotiksystemen, gab heute bekannt, dass sie für einen Kunden einen In-Mission-Prozessor in ein REMUS 600 unbemanntes Unterwasserfahrzeug (Unmanned Underwater Vehicle/UUV) mit dem KONGSBERG High-Resolution Interferometric Synthetic Aperture Sonar (HISAS) 2040 integriert haben. Indem die Verarbeitung während der Mission integriert wird, können die hochauflösenden Bilder aus dem HISAS-Modul schnell heruntergeladen werden, wenn das Fahrzeug von seinem Einsatz zurückkehrt.HISAS 2040 liefert eine Auflösung von bis zu 2 cm x 2 cm über einen 300 Meter breiten Streifen. In Kombination mit dem bordeigenen EM2040 bietet es ein komplettes, lückengefülltes Bild. Der synthetische Apertur-Sonar nutzt Algorithmen, um die Apertur synthetisch in die Länge zu strecken und bietet so eine gleichbleibende Auflösung über die gesamte Breite des Streifens, sowohl entlang als auch querab der Spur, im Gegensatz zu herkömmlichen Seitensicht-Sonaren mit realer Apertur. Aufgrund der hohen Auflösung von HISAS sind die Dateien sehr groß und es kann mehrere Stunden dauern, sie herunterzuladen.Mit dem In-Mission-Prozessor werden die HISAS-Daten neben den Navigationsdaten in Echtzeit verarbeitet und komprimiert, was einen sofortigen Download der Sonaraufnahmen über einen 10 Gb Ethernet-Switch erlaubt, wenn das Fahrzeug von seiner Mission zurückkehrt. Dies ist bei zeitkritischen Missionen wie Minenabwehr ideal, denn bei diesen Einsätzen bedeutet schnellerer Datenzugriff effizientere Operationen. Weitere Anwendungen für HISAS sind hydrografische Vermessungen, Pipeline-Inspektion und schnelle Umweltprüfungen."Die Integration ist die bisher erste dieser Art bei Hydroid und sie bietet eine schnellere Verarbeitung von Daten, um die Analysezeiten nach der Mission zu verkürzen", sagte Duane Fotheringham, President von Hydroid. "Wir sind gespannt darauf, dies als eine Option für Kunden anbieten zu können, die zeitkritische Missionen durchführen, aber auch die hochauflösenden Daten des HISAS-Moduls brauchen."Um die In-Mission-Verarbeitung in das Fahrzeug zu integrieren, wurden dem Modul zwei leistungsstarke Prozessoren hinzugefügt. Mit dieser Lösung können Kunden unverzüglich die qualitativ hochwertigen Daten erfassen, die sie benötigen, und so ihre operative Flexibilität steigern und bessere Entscheidungen treffen.Informationen zu Hydroid, Inc.Hydroid, ein Tochterunternehmen von Kongsberg Maritime, ist in den USA ansässig und Hersteller hoch entwickelter autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUV), die weltweit höchstes Vertrauen genießen. Unsere marinen Robotiksysteme bieten innovative und zuverlässige Komplettlösungen für die Meeresforschung, Verteidigung, Hydrografie und Offshore-/Energiemärkte. Weiterführende Informationen zu unserer Technologie erhalten Sie unter www.hydroid.com.MedienkontaktErica KiersteadHydroid, Inc.ekierstead@hydroid.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1038349/REMUS600_HISAS.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1038350/Hydroid_Sonar.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/550161/Hydroid_Logo.jpgOriginal-Content von: Hydroid, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132227/4457953