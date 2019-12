FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Abgaben hat sich die Cancom-Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag gezeigt. Der IT-Dienstleister hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals durchgeführt. Der Platzierungspreis für die gut 3,5 Millionen Aktien betrug 49,70 Euro. Die Cancom-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 4,7 Prozent tiefer getaxt.

Die US-Absatzzahlen der deutschen Autobauer für November hatten keinen Einfluss auf die jeweiligen Kurse, so der Händler. BMW (plus 10,2 Prozent), VW (plus 9,1 Prozent) und Porsche (plus 11,5 Prozent) hatten hier deutliche Zuwächse erzielt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.30 Uhr 13.052 12.989 +0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 03, 2019 16:36 ET (21:36 GMT)

