ATLANTA (dpa-AFX) - Der Autobauer Daimler hat von seiner Kernmarke Mercedes-Benz in den USA im November deutlich mehr Exemplare verkauft. So steigerte der Autobauer den Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,7 Prozent auf 33 721 Autos. Auch die anderen deutschen Autobauer konnten im November in den USA zulegen./fba

