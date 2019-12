Änderung wesentlicher Anteilsschwellen eigener Aktien gemäß § 135 Abs. 3 BörseG



Wien (pta036/03.12.2019/23:15) - BAWAG Group AG (die "Gesellschaft") hat am 29.11.2019 im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Rückkaufangebots 10.857.763 Stück eigene Aktien erworben. Das entspricht einem Anteil der Stimmrechte der Gesellschaft von rund 10,86%. Diese Aktien wurden gemäß § 65 Abs 1 Z 6 iVm § 192 Abs 3 AktG zum Zwecke der Einziehung erworben.



Damit wurden am 29.11.2019 die Meldeschwellen von 5% und 10% gemäß § 135 Abs 3 BörseG überschritten.



