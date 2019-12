Produktverbesserungen ohne Preiserhöhung

Excel Dryer ist es gewohnt, Marktführer zu sein. Schließlich hat sein Flaggschiffprodukt, der XLERATOR Händetrockner, die Klasse der besonders schnellen und energieeffizienten Geräte begründet und völlig neue Standards für Leistung, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit gesetzt. Excel Dryer setzt erneut Maßstäbe und bietet ein verbessertes Produkt mit einer 50 Prozent längeren Lebensdauer und einer branchenführenden 7-Jahres-Garantie ohne Erhöhung des Listenpreises.

Seit 1. Dezember 2019 werden alle XLERATOR und XLERATOReco Händetrockner mit einer Garantie von sieben Jahren angeboten. Diese umfasst alle Teile und insbesondere den Motor. Viele andere auf dem Markt erhältliche Händetrockner bieten eine kürzere und eingeschränkte Garantie, in der Regel zwischen 1 und 5 Jahren. William Gagnon, Vizepräsident Marketing und Vertrieb, Excel Dryer, empfiehlt Käufern, die Garantieleistungen jedes Trockners, den sie in Betracht ziehen, gründlich zu prüfen.

Er warnt: "Obwohl einige Hersteller langjährige Garantien anbieten, erfährt der Kunde erst beim Lesen des Kleingedruckten, dass Motoren in der Regel nur drei Jahre und Sensoren nur ein Jahr lang abgedeckt sind. Beide Teile sind für die Funktionalität des Händetrockners von entscheidender Bedeutung und sind bei Excel Dryer von der 7-jährigen Garantie abgedeckt."

In letzter Zeit haben andere namhafte Hersteller von Händetrocknern den Listenpreis ihrer Produkte erhöht, ohne wesentliche Verbesserungen an den Produkten oder Garantien anzubieten. Die Preisliste von Excel Dryer bleibt hingegen trotz der bedeutenden Produktverbesserung und der erweiterten Garantie des Herstellers unverändert.

Die längere Lebensdauer von XLERATOR und die beispiellose Garantie haben das beste Produkt auf dem Markt noch einmal verbessert. "Wir sind stolz darauf, ein so langlebiges Produkt herzustellen, auf das sich unsere Kunden verlassen können", erklärt Gagnon. "Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unsere Produkte weiter zu optimieren und unseren Kunden einen noch höheren Nutzen zu bieten. Und genau dies haben wir mit unserer jüngsten Produktverbesserung getan."

Weitere Informationen zu Excel Dryer und den verbesserten XLERATOR Händetrocknern finden Sie auf der Website von Excel.

Über Excel Dryer, Inc.

Seit über 50 Jahren stellt Excel Dryer die besten in den USA produzierten Händetrockner her. Das in Familienbesitz befindliche und betriebene Unternehmen revolutionierte die Branche mit der Erfindung des patentierten XLERATOR Händetrockners, der die Klasse energiesparender Hochgeschwindigkeits-Händetrockner etablierte und neue Maßstäbe für Leistung, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit setzte. Bis heute ist Excel Dryer mit seiner erweiterten und verbesserten Produktlinie mit einstellbarer Klang-, Geschwindigkeits- und Wärmeregelung branchenführend. Durch die Kombination mit zahlreichen Optionen und einem umfangreichen Zubehörsortiment kann für jede Toilettenumgebung die beste Händetrockner-Lösung bereitgestellt werden. Excel Dryer ist stolz, den besten Kundenservice zu bieten und nachhaltige Produkte herzustellen, auf die sich Menschen verlassen können. Excel Dryer-Produkte sind weltweit lieferbar und können über ein etabliertes Netzwerk von Vertriebspartnern bezogen werden, denen mehr als 5.000 Händler weltweit angehören. Weitere Informationen über Excel Dryer sind verfügbar unter exceldryer.com

