In der Weihnachtszeit 100.000 Euro zu gewinnen ist besonders schön. McDonald's hat diesen Gewinn unbeabsichtigt viermal zu oft verlost. Die Gewinner können sich freuen: Sie bekommen das Geld. Und das Fast-Food-Unternehmen kann über sich selbst lachen.? 400.000 Euro zu viel an vier Kunden verlost? Technische Panne in der App: Test-Umgebung statt Live-Umgebung freigeschaltet? McDonald's zeigt sich locker und macht sich auf Twitter über sich selbst lustigBeim McDonald's-Gewinnspiel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...