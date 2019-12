Gerade in der Vorweihnachtszeit stellt sich häufig die Frage, was mit Geschenken passiert, die am Ende nicht gefallen. Alles, was Sie für einen Umtausch wissen müssen.Es macht einen Unterschied, wo Sie das Geschenk gekauft habenGerade in der Weihnachtszeit stellen sich Kunden häufig die Frage, ob und wie lange sie Geschenke noch umtauschen können. Denn was passiert, wenn das Geschenk in diesem Jahr nicht gefällt? Der Umtausch von Geschenken wird vom Gesetz nicht anders gehandhabt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...