Medienmitteilung

Niederweningen, 4. Dezember 2019

Bucher Municipal stärkt die Präsenz in Frankreich mit der Übernahme von Eurovoirie

BucherMunicipal, eine Division von BucherIndustries, übernimmt 100% des führenden französischen Vertreibers von Kommunalfahrzeugen EurovoirieSAS. Damit kann die Division ihr gesamtes Produktportfolio an Kommunalfahrzeugen direkt an französische Kunden vertreiben und einen besseren Service bieten.

Eurovoirie SAS ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Terberg RosRoca Group Ltd. Das Unternehmen vertreibt Kommunalfahrzeuge auf dem französischen Markt und bietet seinen Kunden mit einem Servicestandort, mobilen Technikern und einem dichten Netz von Servicepartnern in ganz Frankreich After-Sales-Services. Der Hauptsitz, die Werkstatt und eine Customizing- und Montagelinie befinden sich in Senlis, nördlich von Paris. Das übernommene Geschäft umfasst 75 Mitarbeitende und generierte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund EUR 30 Mio., wovon mehr als die Hälfte mit Fahrzeugen und Ausrüstung von Bucher Municipal erwirtschaftet wurde. Da das aktuelle Managementteam in seiner Position bleibt, ist die Kontinuität gewährleistet. Eurovoiries Geschäft mit Fahrzeugen und Liftersystemen für die Müllentsorgung sowie die Standorte in Reims und Ballainvilliers verbleiben bei der Terberg RosRoca Gruppe.

Mit der Akquisition stärkt Bucher Municipal die Plattform in Frankreich für den Verkauf von Kompakt- und Grosskehrfahrzeugen über Eurovoirie und von Winterdienstausrüstung über das bestehende Geschäft bei Clermont-Ferrand. Die kombinierte Präsenz ermöglicht es Bucher Municipal zudem, den Kunden einen effizienten After-Sales-Service zu bieten sowie neue Produkte schnell auf dem französischen Markt einzuführen.

Bucher Municipal ist ein führender Anbieter von Fahrzeugen und Ausrüstung für Reinigungs- und Räumungsarbeiten auf öffentlichen und privaten Verkehrsflächen. Das Angebot umfasst Kehrfahrzeuge sowie Fahrzeuge und Maschinen für Kanalreinigung, Winterdienst und Müllentsorgung. Ergänzt wird das Produktangebot durch digitale Dienstleistungen. Produktionsstätten befinden sich in der Schweiz, in Deutschland, Grossbritannien, Italien, Dänemark, Lettland, Russland, den USA, Australien und Südkorea

Kontakt für Investoren und Finanzanalysten

Manuela Suter, CFO

Telefon +41 43 815 80 50

ir@bucherindustries.com

Kontakt für Medien

Silvia Oppliger, Leiterin Konzernkommunikation

Telefon +41 43 815 80 40

media@bucherindustries.com

Simply great machines

Bucher Industries ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Aktivitätsgebiete umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, für die Wein- und Fruchtsaftherstellung sowie Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX: BUCN). Weitere Informationen finden Sie unter www.bucherindustries.com.