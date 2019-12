Die Beraterbranche hat sich bisher fast immun gezeigt gegen wirtschaftliche Schwächephasen. Klappt das auch diesmal? Und was wird dann aus all den Zukunftsprojekten, die sie im Boom ihren Kunden angedient haben?

Es gibt Menschen, die messen ihr Berufsleben in Beförderungen oder Betriebsjubiläen. Andere schalten irgendwann in der Mitte einmal um und zählen statt der Jahre seit Berufsstart die bis zur Rente. Sascha Haghani hat einen anderen Weg gefunden: Er sammelt "Zyklen". "Drei habe ich in meinen 27 Jahren Berufserfahrung bereits hinter mir", sagt Haghani, "und jetzt kommt der vierte."

Ein Berater, zwei Herzen

Zu dem, was Haghani Zyklen nennt, sagen andere Abschwung, Krise, manchmal gar: Depression. Phasen, in denen die gesamte Wirtschaft das Wachstum einstellt, Börsenwerte bröckeln, Boni gestrichen werden, Arbeitsplätze wegfallen. Als Haghani 1992 beim Beratungshaus Roland Berger begann, da stand schon nach wenigen Monaten der erste Zyklus ins Haus, einer, der bis heute keinen rechten Namen hat. Nachwendekrise könnte man ihn taufen. Es war die Zeit, als der kurzfristige Konsumjubel nach der Wiedervereinigung verstummte und die wilde Bautätigkeit in den neuen Ländern sich als überzogen entpuppte.

Neun Jahre später, 2001, folgte die Dotcom-Blase, 2008 dann die Finanzkrise. Und jetzt also, 2019, "ist es wieder so weit". Zwar haben sich die Konjunkturindikatoren gerade wieder ein bisschen erholt, aber für Haghani zählt das nicht mehr. "Schauen Sie sich die Ankündigungen in der Autobranche und bei den Zulieferern an", doziert er, "das ist eindeutig eine Krise. Ob es am Ende auch eine Rezession ist, das ist gar nicht mehr die entscheidende Frage. Klar ist: Die Konjunktur hat von aufwärts auf seitwärts umgeschaltet."

So sicher er sich ist, dass die nächste Krise vor der Tür steht, so unklar ist für Haghani, was das für ihn selbst bedeuten wird. "Zwei Herzen" schlügen in so einer Phase in seiner Beraterbrust. Das eine ahnt, dass die Budgets für Beratungsprojekte nun nicht mehr so üppig fließen wie in den vorherigen Jahren. Das andere weiß: Wenn Unternehmen Geld sparen müssen, dann brauchen sie auch dafür, natürlich, Berater. Es ist diese besondere Situation, die es so schwer macht, die Zukunft der Consultingbranche zu prognostizieren. Denn für Berater gilt in abgewandelter Form heute das, was der Volksmund früher über das Bäckerhandwerk sagte: Beraten wird immer. Die Frage ist bloß, wie viel. Und welche Konsortien eher zu den Konditoren des Gewerbes zählen, welche eher zur Abteilung Schwarzbrot.

Derzeit ist vor allem die harte Kruste gefragt. "Es ist jetzt schon zu sehen, dass viele Berater sich gerade mit Restrukturierungsexperten eindecken", sagt Jonas Lünendonk, dessen Nachnamen in der Branche jeder kennt. Schließlich veröffentlicht sein Analysehaus unter diesem Namen regelmäßig Marktschätzungen zur deutschen Consultingszene, es sind die glaubhaftesten, die es für die Branche gibt. Auf die anstehende Krise blickt er voller Optimismus: "Natürlich wird es auch bei den Beratern ein wenig ruckeln, aber sie werden viel besser durchkommen als andere Wirtschaftsbereiche."

Jeder Trend ein neuer Auftrag

Derzeit zumindest, das ist offensichtlich, geht es den Beratern gut, wahrscheinlich so gut wie nie. Sie beschäftigen so viele Mitarbeiter wie nie in ihrer Geschichte, seit dem jüngsten Krisenjahr 2008 ist der Markt jedes Jahr um mindestens sechs Prozent gewachsen, allein im vergangenen Jahr um 7,1 Prozent, fast fünfmal so viel wie die gesamte Wirtschaft. Laut Beraterverband BDU wurden 2018 dafür mehr als 6000 neue Berater eingestellt, der Umsatz in Deutschland erreichte 34 Milliarden Euro. Auch weltweit läuft das Geschäft: Die globalen Umsätze der Branche stiegen 2018 im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 188 Milliarden Dollar, der Großteil des Geschäfts entfällt auf Nordamerika (45 Prozent) und Westeuropa (31 Prozent). "Wir haben in den vergangenen Jahren gemerkt, dass das Interesse von Kunden an unserer Arbeit deutlich zunimmt", sagt etwa BCG-Partner Jens Burchardt in dieser so seltsamen wie branchenüblichen Mischung aus Understatement und Selbstgewissheit. "Digitalisierung, agiles Arbeiten, künstliche Intelligenz, es gab eigentlich keinen Trend, den die Berater nicht erfolgreich in ihre Arbeit aufgenommen hätten", analysiert Lünendonk. So erfolgreich, möchte man ergänzen, dass viele in der Branche nicht mehr wissen, wie sich eine Krise anfühlt.

Diese Sorge zumindest treibt Roland-Berger-Berater Haghani um: Es mangelt an Typen ...

