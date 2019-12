Achiko Ltd.: Achiko kündigt Investition in EmpatKali an, um in Indonesien den Service 'buy now, pay later' anbieten zu können DGAP-News: Achiko Ltd. / Schlagwort(e): Vereinbarung Achiko Ltd.: Achiko kündigt Investition in EmpatKali an, um in Indonesien den Service 'buy now, pay later' anbieten zu können 04.12.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG (GANZ ODER TEILWEISE) IN ODER FÜR DIE USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER EINEM ANDEREN GERICHTSSTAND, WO DIES EINEN VERSTOSS GEGEN DIE ANWENDBAREN RECHTSVORSCHRIFTEN DIESER RECHTSORDNUNG DARSTELLEN KÖNNTE. Achiko kündigt Investition in EmpatKali an, um in Indonesien den Service 'buy now, pay later' anbieten zu können Zürich/Jakarta, 4. Dezember 2019 - Das FinTech-Unternehmen Achiko Ltd. (ACHI:SWX) und EmpatKali geben ihre Absicht bekannt, die digitale Finanzplattform von Achiko an EmpatKali zu lizenzieren, um After-Pay-Services auf der digitalen Finanzplattform von Achiko in Indonesien anzubieten. Kenneth Ting, CEO von Achiko Ltd: «Unsere Vereinbarung mit EmpatKali unterstreicht unsere lokale Strategie, in jeder Region, in der wir tätig sind, für unsere Kunden in führende Finanzdienstleistungsprodukte zu investieren.» Die Nutzer der Dienstleistung von EmpatKali werden die kommende digitale Finanzdienstleistungsplattform von Achiko als Zahlungsweg für Zahlungen nutzen können, und Nutzer der Achiko-App werden unter bestimmten Voraussetzungen auf den After-Pay-Service von EmpatKali zugreifen können. Im Rahmen dieser Vereinbarung investiert Achiko Ltd. über eine Wandelanleihe USD 100'000 in EmpatKali. Jamie Camidge, CEO von EmpatKali: «EmpatKali freut sich, mit Achiko diese Partnerschaft einzugehen, damit wir unsere zinslose Dienstleistung 'buy now, pay later' in Indonesien einer breiteren Gruppe von Kunden anbieten können, die nach transparenten, einfachen Ratenzahlprodukten suchen.» EmpatKali beabsichtigt, Teil der zukünftigen digitalen Finanzdienstleistungsplattform von Achiko zu werden, die ein zentraler Bestandteil von Achikos Strategie ist. Achiko ist bestrebt, die Finanzdienstleistungsplattform in seine Zahlungsdienste in Indonesien einzubinden, sie als Ankerprodukt in Europa anzubieten und ist überzeugt, dass die Dienstleistungspalette (einschliesslich Verbraucherkredite, Gutscheine, Angebote, Spiele-Services usw.) für den asiatischen Raum, Europa und darüber hinaus von Bedeutung sein kann. Über Achiko Achiko ist die Holdinggesellschaft der Unternehmen Mimopay und Kryptonite. Die Unternehmensgruppe hat Niederlassungen in Indonesien, Hongkong, Singapur und Südkorea. Achiko hat ein erfahrenes Managementteam, das über einen erfolgreichen Leistungsnachweis im Aufbau international anerkannter, digitaler Unternehmen verfügt und dies unter anderem für Unternehmen wie Disney, TimeWarner (heute WarnerMedia), Samsung, Kakao und Leon Entertainment unter Beweis stellte. Achiko verfügt über bedeutende Aktionäre wie die MNC Group, den führenden Medienkonzern in Südostasien, sowie die SOSV, eine in den USA ansässige Risikokapitalgesellschaft, deren Netto-IRR in den letzten 20 Jahren zu den Top 10% aller Risikofonds weltweit gehörte. Das Unternehmen schloss 2018 den MOX Accelerator von SOVS für grenzüberschreitendes, mobiles Internet ab. Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.co. Über EmpatKali EmpatKali ist ein 'Buy Now, Pay Later' Unternehmen, das bei Indonesiens Finanzdienstleistungsbehörde, der Oritas Jasa Keuangan (OJK), registriert ist und von dieser überwacht wird. EmpatKali bietet indonesischen Verbrauchern die Möglichkeit, ihre bevorzugten Mode- und Lifestylemarkenprodukte zu kaufen und später zu bezahlen. Das Angebot, Produkte oder Dienstleistungen in Raten und ohne Zinsen abbezahlen zu können, ist ideal für die 85% der indonesischen Muslime, die Vorbehalte haben, zinsabhängige Finanzprodukte zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter www.empatkali.co.id. 