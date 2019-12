So zumindest an der Wall Street. Diese US-Gesellschaft enwickelt Antikörperkonjugate in der Krebsforschung. Es sind Antikörper, die in eine Krebszelle eingeschleust werden, denen ein Gift beigesetzt ist, welches ein Andockziel prägt. Die Tests sind unterschiedlich in der Beurteilung und die amerikanische Gesundheitsbehörde verlangt eine weitere Prüfung. Das Besondere daran: Infolge der verlängerten Prüfung kippte der Kurs von 12 auf 3 $ ab und damit ist ImmunoGen bei einer Marktkapitalisierung von 500 Mio. $ eine besondere Wette. Auf die nächsten erfolgreichen Tests der sogenannten Phase 3! 3 $ sollte man riskieren.



