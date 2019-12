Knall auf Fall eskaliert der Zollstreit USA/Frankreich, damit auch Europa und bis zum 15. Dezember hat Donald Trump noch Zeit, sich in Sachen China zu entscheiden. Damit ist erst einmal eine weitere Denkpause angesagt. Trendinvestments kommen nicht in Frage, aber: In den Besonderheiten liegen die auch besonderen Chancen.



