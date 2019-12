Viele Investoren waren verwirrt, nachdem Tesla (WKN:A1CX3T) am Donnerstagabend seinen Cybertruck enthüllt hatte. Er ist anscheinend nicht darauf ausgelegt, direkt mit den verkaufsstarken und äußerst profitablen Full-Size-Pickups der Detroit Three zu konkurrieren, aber für wen wurde er entwickelt? Was nützt ein Truck, der aussieht, als wäre er aus dem Set eines dystopischen Science-Fiction-Films der 1970er-Jahre entnommen worden? Sicher, Teslas Leistungsversprechungen sind beeindruckend und zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...